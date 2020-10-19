Эпидемиолог прокомментировал возможность возвращения режима самоизоляции в Коми

Республика Коми (как и Россия) продолжает бить рекорды по заболеваемости коронавирусом. Жители региона с придыханием читают новости, ожидая, что вот-вот в Коми вернут режим самоизоляции - заболевших ведь много больше, чем в апреле-мае. Главный эпидемиолог Коми Ромэн Галимов в сюжете телеканала «Коми Гор» объяснил, почему не смысла вводить жесткие карантинные меры.

Эпидемиолог говорит, что ужесточение мер в региональном Минздраве не исключают, правда, при каких числовых показателях это произойдет, сказать не могут.

– Карантин вводился для того, чтобы не перегрузить систему здравоохранения. Массовое поступление больных привело бы к ситуации, которая сложилась в Испании, Италии. К счастью, нам удалось этого не допустить, – прокомментировал Ромэн Галимов. Сегодня вирус просто циркулирует в популяции, сказал эпидемиолог.

В Минздраве Коми корреспондентам «Коми Гор» заявили, что региональная система здравоохранения справится с наплывом пациентов. Аппаратов ИВЛ имеется больше норматива, количество коек в больницах увеличено более, чем в 10 раз: сейчас их 1830.

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