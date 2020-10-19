Телефонные атаки в Сыктывкаре: неизвестные «минируют» уже третью школу за несколько дней

Сыктывкар захлестнули сообщения о «минировании» школ. За несколько дней всем экстренным службам столицы Коми пришлось несколько раз подниматься по тревоге.

Вечером 16 октября в Сыктывкаре сообщили о минировании школы №43. К счастью, информация не подтвердилось. 18 октября телеграм-пространстве появилась информация, что «бомбу» искали в гимназии им. А.С.Пушкина. Спустя еще день неизвестные сообщили о минировании новой школы в Орбите. Сейчас на месте работает оперативная группа. На момент публикации статьи нам не удалось дозвониться в МВД по Коми, чтобы уточнить детали.

Отметим, что телефонным «минерам» сообщение о бомбе кажутся невинной шалостью, но они заблуждаются. За ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 Уголовного кодекса РФ) предусмотрена уголовная ответственность.

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