Администрация Ухты отреагировала на сигнал о нападении собаки на ребенка

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Администрация Ухты отреагировала на сигнал о нападении бездомной собаки на ребенка. Соответствующая информация опубликована на портале «Активный регион».

Жительница Ухты сообщила, что ее ребенка укусила бездомная собака. Пес напал на несовершеннолетнего в районе горно-нефтяного колледжа. По словам ухтинки, теперь ребенку придется делать уколы. Женщина также рассказала, что в районе Дежнево гуляет стая из 15 собак около ИК-11.

В администрации отметили, что отлов безнадзорных животных осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» со всех населенных пунктов на территории Ухты. Ответственное управление за организацию отлова - Управление ЖКХ.

Меньше недели назад был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, передержке, клиническому осмотру, оказанию ветеринарной помощи, а также эвтаназии и утилизации трупов животных без владельцев. Срок действия контракта с ИП Игнатенок В.А. - октябрь-ноябрь 2020 года.

– Заявка на отлов животных по вашему обращению направлена в подрядную организацию для исполнения. Кроме того сообщаем, что обращений граждан о нахождении животных без владельцев возле горно-нефтяного колледжа в адрес администрации ранее не поступало, – говорится в сообщении.

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