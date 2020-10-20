В Сыктывкаре пенсионерка серьезно травмировалась из-за резкого торможения автобуса

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре в автобусе маршрута №1 пострадала пожилая женщина из-за резкого торможения. Авария произошла вчера, 19 октября в 15.21.

Водитель 1989 года рождения за рулем пассажирского автобуса Nefaz ехал по улице Савина. Напротив дома №15/1 по улице Стахановская он резко затормозил, из-за чего пассажирка 1946 года рождения упала и получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб поясничной области. От госпитализации она отказалась.

Водитель за нарушение ПДД к административной ответственности привлекался 23 раза, в течение года 1 раз. имеет стаж вождения с 2012 года, сообщает "Комиинформ" со ссылкой на госавтоинспекцию региона.

Напомним, данный инцидент подпадает под Федеральный закон № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО).

Средние размеры выплат таковы:

за простой ушиб – 200 руб.;

за перелом ноги – 240 тыс. руб.;

за сотрясение мозга – 60 тыс. руб.;

за потерю беременности – 1 млн руб.

Вот здесь вы найдете полный перечень страховых случаев по этому закону. А вот здесь инструкция от «КП-Коми», как действовать, если вы получили травму в общественном транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подросток вывалился из открытой двери автобуса, отъезжавшего от остановки в Сыктывкаре

Он не стал жаловаться на травмы, но ГИБДД установило факт ДТП (подробности)