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Глава Коми распределил портфели в новом правительстве

Кому какая должность досталась
Источник:kp.ru
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Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

Владимир Уйба назначил руководителей на государственные должности в системе исполнительной власти региона, сообщает пресс-служба главы Коми.

Распоряжениями главы республики назначены:

Галина Зиславовна Рубцова – исполняющим обязанности заместителя председателя правительства – министра финансов ;

Сергей Анатольевич Мамонов – исполняющим обязанности заместителя председателя правительства – постоянного представителя РК при Президенте Российской Федерации;

Валерий Владимирович Козлов – исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации;

Наталья Владимировна Якимова – исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики;

Галина Ивановна Габушева – на должность министра национальной политики;

Роман Викторович Полшведкин – исполняющим обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Виталий Викторович Савилов – на должность министра физической культуры и спорта;

Игорь Викторович Кузьмичев – на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Алексей Иванович Осташов – исполняющим обязанности министра юстиции;

Александр Владимирович Сажин – исполняющим обязанности председателя комитета имущественных и земельных отношений;

Александр Александрович Бурцев – на должность председателя комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

Сергей Витальевич Емельянов – на должность министра культуры, туризма и архивного дела;

Константин Анатольевич Плехов – исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности;

Владимир Борисович Голдин – исполняющим обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми;

Роман Анатольевич Шашев – исполняющим обязанности руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля);

Ольга Викторовна Бабина – исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка;

Анна Борисовна Тюрнина – исполняющим обязанности председателя комитета по тарифам;

Андреева Марина Леонидовна – исполняющим обязанности начальника управления по охране объектов культурного наследия.

На Наталью Викторовну Вытегорову возложено исполнение обязанностей министра труда, занятости и социальной защиты.

До назначения на должность председателя правительства Республики Коми исполнение полномочий возложенона исполняющего обязанности заместителя председателя правительства – министра финансов Галину Зиславовну Рубцову.

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