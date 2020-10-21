Глава Коми распределил портфели в новом правительстве

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Владимир Уйба назначил руководителей на государственные должности в системе исполнительной власти региона, сообщает пресс-служба главы Коми.
Распоряжениями главы республики назначены:
Галина Зиславовна Рубцова – исполняющим обязанности заместителя председателя правительства – министра финансов ;
Сергей Анатольевич Мамонов – исполняющим обязанности заместителя председателя правительства – постоянного представителя РК при Президенте Российской Федерации;
Валерий Владимирович Козлов – исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации;
Наталья Владимировна Якимова – исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики;
Галина Ивановна Габушева – на должность министра национальной политики;
Роман Викторович Полшведкин – исполняющим обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Виталий Викторович Савилов – на должность министра физической культуры и спорта;
Игорь Викторович Кузьмичев – на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
Алексей Иванович Осташов – исполняющим обязанности министра юстиции;
Александр Владимирович Сажин – исполняющим обязанности председателя комитета имущественных и земельных отношений;
Александр Александрович Бурцев – на должность председателя комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
Сергей Витальевич Емельянов – на должность министра культуры, туризма и архивного дела;
Константин Анатольевич Плехов – исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности;
Владимир Борисович Голдин – исполняющим обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми;
Роман Анатольевич Шашев – исполняющим обязанности руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля);
Ольга Викторовна Бабина – исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка;
Анна Борисовна Тюрнина – исполняющим обязанности председателя комитета по тарифам;
Андреева Марина Леонидовна – исполняющим обязанности начальника управления по охране объектов культурного наследия.
На Наталью Викторовну Вытегорову возложено исполнение обязанностей министра труда, занятости и социальной защиты.
До назначения на должность председателя правительства Республики Коми исполнение полномочий возложенона исполняющего обязанности заместителя председателя правительства – министра финансов Галину Зиславовну Рубцову.
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