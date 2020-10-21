Спасти Милиссу: сыктывкарка ищет деньги, чтобы спасти от смерти свою кошку

Фото Анастасии Гилевой

Сыктывкарка Анастасия Гилева хочет спасти свою кошку от смерти, но у нее на это нет денег. Горожанка верит, что неравнодушные жители столицы Коми смогут ей помочь: кто советом, кто — посильными средствами.

У кошки по кличке Милисса нашли уплотнения после родов. После вторых родов ситуация усугубилась — опухоль выросла в несколько раз. Ветеринары советуют кошку усыпить, чтобы не мучилась, но Анастасия не может решиться на этот шаг: Милисса как член семьи. Чтобы спасти животное, надо провести операцию, но она влетит в копеечку.

В общей сложности на операцию, процедуры и медикаменты для Милиссы требуется около 23 тысяч рублей (присыпка - около 700 рублей, обезболивающее - 258 рублей, спрей-зеленка - 990 рублей, антибиотики - 96 рублей за один укол, операция - 7000 рублей, облучение - 7000 рублей за каждое). Если вы хотите помочь Милиссе, то переведите любую сумму на карту, привязанную к номеру телефона 89634866074 Жанетта Александровна Г. О всех тратах Анастасия будет сообщать на своей странице «ВКонтакте».

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