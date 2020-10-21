В Сыктывкаре открылся новый офис «Мои Документы»

Фото: пресс-служба МФЦ Коми

В среду, 21 октября, в центре Сыктывкара открылся новый офис «Мои Документы». Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ.

Офис расположен на улице Коммунистической, 30. В первый же час своей работы он принял двух посетителей. Филиалы МФЦ не открывались в Сыктывкаре целых два года, а поток посетителей и количество услуг постоянно растет. В этом году МФЦ уже приняли 610 тысяч человек, из них 205 тысяч – в Сыктывкаре.

Офис рассчитан на 4 окна. Рядом находится остановка общественного транспорта «Пединститут», через которую проходит шесть автобусных маршрутов. Новый филиал рассчитан прежде всего на жителей соседних районов – тех, кому раньше приходилось ездить в другую часть города для визита в МФЦ. Планируется, что новый офис будет принимать около 2 тысяч человек в месяц. Там можно будет получить 312 услуг. Всего в Коми работают 12 центров и офисов, 60 окон оказания услуг (57 универсальных, 3 для бизнеса).

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