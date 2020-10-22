Усинская прокуратура дала возможность сироте получить собственное жильё

В марте 2020 года администрация Усинска отказалась включать девушку в список детей-сирот, которых обеспечивают жильём. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Молодая женщина, с 2014 года имеющая статус сироты, обратилась в усинскую прокуратуру с просьбой защитить ее права на получение жилого помещения от муниципалитета, сообщает прокуратура Коми.

В марте 2020 года администрация Усинска отказалась включать девушку в список детей-сирот, которых обеспечивают жильём. Отказ чиновники объяснили тем, что молодая женщина уже является собственником жилого помещения, проживание в котором не признано невозможным.

Но проверка доказала - у сироты собственности в наличии нет. Поэтому отказ администрации не основан на законе, а права девушки нарушены.

Усинская прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию городского округа «Усинск» обязанности включить девушку в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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