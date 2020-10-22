В Печоре поймали рыбаков, которые ловили рыбу неводом. А так нельзя

Ловись, рыбка! Ан-нет, не удалось печорским рыбакам нажиться добычей незаконно. Фото: пресс-служба МВД по Коми.

В Печоре полицейские задержали злоумышленников, которые ловили рыбу запрещенным способом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Во время рейда по Печоре сотрудники полиции совместно с участковыми задержали двух граждан, 1963 и 1972 годов рождения, которые ловили рыбку запрещённым способом - неводом да ещё и с использованием лодки с мотором.

В полиции незадачливые рыбаки во всём признались. У них изъяли 38 сигов, 15 хариусов, 3 язя и 3 окуня, а также орудие лова - невод.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ведется следствие.

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