Сыктывкарская мэрия назвала сроки, когда в столице Коми снесут ветхие «деревяшки»

Жильцы домов, подлежащих сносу, уже расселены. Фото: мэрия Сыктывкара.

До конца года в Сыктывкаре снесут шесть ветхих «деревяшек». Аукцион на проведение соответствующих работ размещён в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает городская мэрия.

После определения подрядчика в срок до конца декабря будут снесены дома по следующим адресам:

ул.Свободы, 18; ул.28-ой Невельской дивизии, 65; ул.Гаражная, 3; ул.Клары Цеткин, 78; ул.Маркова, 37; ул.Складская, 26. Жильцы данных домов расселены.

Начальная максимальная цена контракта на снос указанных домов - 5,8 млн рублей. В ходе аукциона эта цена может быть снижена, поскольку контракт будет заключен с подрядчиком, предложившем наименьшую цену. При этом в стоимость работ входит не только снос, но и вывоз конструкций домов на полигон ТКО, а также планировку освободившегося земельного участка с демонтажом фундамента.

Снос аварийных многоквартирных домов на территории МО ГО «Сыктывкар» ведётся в рамках муниципальной программы «Жилищный фонд» по мероприятию «Снос аварийного жилищного фонда».

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Постановление о выкупе земельных участков и квартир можно найти на сайте мэрии (подробности)