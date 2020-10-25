В три больницы Воркуты поступит новое оборудование

Всего закупят 13 единиц различной техники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 единиц нового медицинского оборудования будет поставлено в медицинские организации Воркуты в ноябре-декабре, сообщает Минздрав Коми.

«Организованы и проведены торги по приобретению оборудования, более половины контрактов уже заключены. 47,7 миллиона рублей на эти цели выделено из резервного фонда главы Республики Коми. Что немаловажно, новая техника будет задействована для лечения как инфицированных COVID-19, так и неинфицированных пациентов», – отметил и.о. министра здравоохранения региона Борис Александров.

В Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи поступит система мониторинга физиологических показателей пациента, рентгеновская диагностическая система для преобразования цифровых изображений, передвижной рентген-аппарат, а также бронхо-, гастро- и колоноскопы. А также видеостойка с набором инструментов для лапароскопии.

В Воркутинский роддом направят аппарат искусственной вентиляции легких, систему УЗИ экспертного класса, систему ультразвуковой визуализации и анализатор газов крови.

Воркутинской инфекционной больнице передадут передвижной рентген-аппарат и стационарную диагностическую систему.

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