Республика Коми лидирует по количеству желающих покинуть регион

Россияне готовы переехать в другой регион ради комфортного климата и более высокой заработной платы. Об этом узнали специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter, передает «РИА Новости».

Согласно данным исследования, около 20% жителей России хотят переехать в другой регион, почти 40% периодически думают об этом, 31% не хотят, 10% затруднились ответить на вопрос. При этом больше всего респондентов, которые хотят переехать, проживают в Якутии, Коми и Архангельской области — около 50%. Жители Коми веской причиной для переезда назвали низкие зарплаты (62%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Понауехали тут. Почему Коми стал регионом, из которого все больше людей хотят переехать?

«Комсомолка» пообщалась на эту тему с уехавшими и экспертом-демографом (подробности).