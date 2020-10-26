Погода в Коми 27 октября: слякоть и метель

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В Сыктывкаре, Объячево температура ночью -6...-8 °C, днем -1...+1 °C.В Ухте - до минус 2. Облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, мокрый снег.
Холоднее всего в Воркуте: ночью -14...-16 °C, днем -6...-8 °C. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег.
На остальной территории республики ночью -13...-16, днем -4...-7. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами снег, метель, сообщает Коми ЦГСМ.
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