Жители Коми будут получать субсидии на ЖКУ автоматом еще полгода

Эта мера господдержки пролонгируется до 31 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гражданам не придётся подавать заявление и документы для продления периода получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 31 декабря 2020 года, сообщают на сайте кабмина.

Напомним, в Коми право на субсидию имеют граждане, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 процента от совокупного дохода семьи. До пандемии их выдавали на 6 месяцев, по истечении этого срока нужно было заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость.

Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 1 октября, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 31 декабря. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.

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