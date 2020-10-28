Избавиться от «бабушкиного ремонта»: Райффайзенбанк выяснил, как и на какие средства россияне благоустраивают жильё

Усталость от старого интерьера и желание избавиться от «бабушкиного ремонта» — главные причины для переделки в квартирах россиян. Пандемия коронавируса — главный «ускоритель» в этом вопросе: треть россиян взялись обновлять своё жильё, поскольку из-за самоизоляции у них появилось больше свободного времени. При этом каждый седьмой россиянин делает ремонт в кредит, а каждый второй использует для этого собственные накопления, показало исследование Райффайзенбанка.

В онлайн-опросе приняли участие более 1600 человек, которые делали ремонт в течение последних шести месяцев. Это мужчины и женщины (45% & 55% соответственно) из пяти городов-миллионников (Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Омска), преимущественно 26-45 лет. Ежемесячный уровень дохода почти половины респондентов (49%) составляет от 30 до 60 тыс. руб., 28% — менее 30 тыс. руб., 15% — 60-90 тыс. руб.

90% опрошенных делали ремонт для себя. 5% благоустраивали жильё для детей/родителей и ещё 5% готовили его для сдачи в аренду. Практически половина респондентов (48%) затеяли ремонт, потому что устали от старого интерьера. Равное количество опрошенных (по 14%) хотели избавиться от «бабушкиного ремонта» или обустраивали новую квартиру, которую купили вообще без отделки. 10% исправляли технические повреждения, которые случились в результате протечки крыши или озорства домашнего животного. И только 2% обустраивали отдельное место для удалённой работы/учёбы.

Сильнее прочих от старого интерьера устали москвичи (52%), питерцы (51%) и екатеринбуржцы (51%). Ремонт в новостройке оказался наиболее актуален для жителей Ростова-на-Дону (19%).

По данным опроса Райффайзенбанка

Больше половины россиян (52%) делали ремонт на собственные накопления. Наиболее популярен такой финансовый подход оказался в обеих столицах (57% в Мск и 56% в Спб). При этом копили люди достаточно быстро: 40% — менее года, а 35% — год. Большинство (43%) каждый месяц откладывали разные суммы. Треть россиян ремонтировали жильё на текущий доход. Наиболее популярен этот вариант стал у жителей Омска (33%). 15% опрошенных делали ремонт в кредит. На заёмные средства больше рассчитывают в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 18%).

При этом более половины (54%) всех респондентов прежде, чем взять кредит, сравнивали предложения на специальных сайтах. 27% просто пошли в свой зарплатный банк. 15% приняли кредитное предложение в мобильном банке, а 12% согласились на предложение по почте или смс.

«Чаще всего клиенты Райффайзенбанка берут кредит на ремонт, при этом средняя сумма составляет 450 тысяч рублей. Получить кредит сегодня легко на сайте банка или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, даже в городах, где нет отделений», — рассказала Дарина Хохлушина, руководитель направления по развитию розничного бизнеса макрорегиона «Запад».

47% опрошенных делали ремонт сами. Причём наиболее популярен этот вариант оказался среди жителей Екатеринбурга (55%), а реже всего к нему обращались москвичи (37%). 19% респондентов предпочли что-то сделать, а что-то всё же доверить рабочим.

По данным опроса Райффайзенбанка

64% россиян утверждают, что им пришлось экономить на ремонте. При этом трети всех опрошенных экономить пришлось из-за пандемии. Однако 38% как раз благодаря коронавирусу и взялись за ремонт, поскольку на самоизоляции появилось больше свободного времени. 27% по этой же причине начали запланированный ремонт раньше времени. Только 3% пришлось делать перепланировку из-за организации дистанционного места работы/учёбы. При этом 1% респондентов говорят, что пандемия никак не повлияла на их планы.

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