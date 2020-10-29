Вымогатель требовал у жителя Коми за интимную переписку со школьницей

Сыктывдинец не поддался на шантаж, так как информация была заведомо выдуманной. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сыктывдинском районе возбуждено уголовное дело по факту попытки вымогательства в соцсети.

В полицию обратился мужчина, с которого неизвестный шантажист требовал 10 000 рублей «ВКонтакте». Виртуальный вымогатель угрожал: если не получит деньги, то он создаст поддельный скриншот его переписки интимного характера со школьницей и перешлет всем знакомым в соцсетях и супруге.

Сыктывдинец не поддался на шантаж, так как информация была заведомо выдуманной, и сразу же обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего. Проводится дознание, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Ведомство просит быть максимально осторожными при общении в социальных сетях и ни в коем случае не переводить незнакомцам деньги. Кроме того, не стоит публиковать приватные кадры либо отсылать их кому-либо, пусть даже вашему хорошему знакомому либо супругу. Аккаунт могут взломать злоумышленники, и тогда вы можете стать жертвой вымогателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большой брат не дремлет: в соцсети поймали еще двух рыбаков-браконьеров в Коми (подробности)