Фото: Минприроды Коми
Памятники природы республиканского значения «Анкерский лесопарк», «Мыт-Пыл-Нюр» и «Летский» переведены в категорию «Государственный природный заказник».
Общая площадь заповедного фонда в Прилузском районе увеличилась почти на 40 га, сообщает Минприроды Коми.
При разработке положений учитывались изменения законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды. Также границы особо охраняемых природных территорий были уточнены с помощью ГИС-технологий, что позволит внести эти территории в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Это сделает невозможным изъятие заповедных территорий и минимизирует риск ведения незаконной хозяйственной деятельности в границах особо охраняемой природной территории.
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