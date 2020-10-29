Фото: Минприроды Коми

Памятники природы республиканского значения «Анкерский лесопарк», «Мыт-Пыл-Нюр» и «Летский» переведены в категорию «Государственный природный заказник».

Общая площадь заповедного фонда в Прилузском районе увеличилась почти на 40 га, сообщает Минприроды Коми.

При разработке положений учитывались изменения законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды. Также границы особо охраняемых природных территорий были уточнены с помощью ГИС-технологий, что позволит внести эти территории в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Это сделает невозможным изъятие заповедных территорий и минимизирует риск ведения незаконной хозяйственной деятельности в границах особо охраняемой природной территории.

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