Жители Коми потеряли более 100 тысяч при заказе билетов в интернете

Если вас все же обманули, стоит незамедлительно заблокировать банковскую карту, с которой был осуществлен платеж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Коми участились обращения граждан в полицию по фактам хищений денежных средств при приобретении железнодорожных или авиабилетов через интернет. Всего лишь за две недели зарегистрировано 8 подобных сообщений, общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

В Вуктыле местная жительница 1961 года рождения в сети интернет откликнулась на объявление о продаже авиабилетов «Ухта-Москва». При оплате пенсионерка ввела на сайте реквизиты банковской карты, в том числе и секретный код с обратной стороны, после чего с электронного кошелька разными суммами были списаны более 23 тысяч рублей.

А подтверждение о приобретении билетов заявительнице не пришло. Она позвонила в компанию, где ей подтвердили, что оплата не состоялась. Далее женщина вышла на связь с организацией, куда были направлены денежные средства. Там ей ответили, что подобная операция у них не проходила. Пенсионерка поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

В Усинске и Сыктывкаре потерпевшие при заказе авиабилетов обратились к услугам одного и того же сайта. Первая выбрала рейс «Москва-Усинск», вторая – перелет до Санкт-Петербурга. Как и в предыдущим случае, денежные средства были похищены после ввода на сайте персональных данных банковских карт. Жительница Усинска потеряла более 18 тысяч рублей, сыктывкарка – свыше 5 000 рублей.

Также сорвались авиапутешествия у еще одной пенсионерки из Усинска, которая лишилась почти 16 000 рублей, и жительницы Инты.

Неудачным оказался заказ железнодорожных билетов у сыктывкарца 1963 года рождения. Мужчина планировал уехать в Воркуту и при оплате указал данные банковской карты. Сумма похищенных денежных средств составила более 9 тысяч рублей.

Аналогичное заявление поступило от жительницы Сосногорска, лишившейся свыше 3000 рублей. На сайте «ж/д билеты онлайн» она выбрала поездку по маршруту «Сосногорск-Сыктывкар», а при оплате ввела персональные данные банковской карты. Результат – потеря денежных средств и сорванное путешествие. В ходе проверки установлено, что сайт, с помощью которого осуществлен перевод денежных средств, зарегистрирован не так давно, его локация – иностранное государство.

Жительницу Усинска при заказе авиабилетов рейсом «Сыктывкар-Москва», вероятнее всего, привлекла 15-процентная скидка. Онлайн-оплата с указанием реквизитов карты и CVC-кода стоила ей потери более 16 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ (хищение с банковского счета) и 159 УК РФ (мошенничество).

Ведется расследование. Стоит отметить, что потерпевшие знали о подобных схемах мошенничеств. Информацию они получили в беседе с участковом уполномоченным полиции, из памяток и СМИ.

МВД по Коми рекомендует жителям региона: заказывайте билеты и путевки только на проверенных сайтах. Если вас все же обманули, стоит незамедлительно заблокировать банковскую карту, с которой был осуществлен платеж. О хищении нужно сообщить в банк - в некоторых случаях возможна отмена платежной операции. Следует обратиться и в полицию, передать все данные, подтверждающие незаконное списание средств: фальшивые билеты, выписку о снятии денег, переписку, контакты, адрес сайта, рекомендует МВД по Коми.

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