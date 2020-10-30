Воркутинец попался на мошенничестве при установке потолков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воркуте 24-летнего местного жителя подозревают в мошенничестве на сумму более 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинец создал в социальной сети «ВКонтакте» группу по установке потолочных систем. Молодой человек брал у клиентов предоплату, обещая вовремя выполнить заказ. Однако, получив денежные средства, договоренности не выполнял. На звонки и сообщения заказчиков не отвечал, а потом и вовсе покинул город.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленника нашли, и он признался в содеянном. В настоящее время воркутинец задержан.

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