В Коми пройдёт фестиваль патриотического кино «Моя Россия – Родина моя»

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В течение двух месяцев, с 15 октября по 15 декабря, в Республике Коми можно будет посмотреть военно-патриотическое кино в рамках кинофестиваля «Моя Россия - Родиона моя».

Ключевым событием станет серия премьерных сеансов новой военной драмы «Подольские курсанты», посвященной малоизвестным событиям обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны. Лента выходит в прокат с 4 ноября в муниципальных модернизированных кинотеатрах Коми*. В Сыктывкаре картину бесплатно можно будет увидеть в одном из кинотеатров города 11 ноября, где пройдут два специальных некоммерческих сеанса, вход на которые будет осуществляться бесплатно по регистрации (12+). Ссылка на регистрацию – тут.

Афиша кинофестиваля.

В муниципальных кинозрелищных учреждениях и на сборном пункте Военного комиссариата Республики Коми в Емве будут демонстрироваться художественные и документальные фильмы патриотического содержания из фонда «Комикино»*. Зрителям представится возможность бесплатно увидеть художественную ленту «28 панфиловцев» режиссеров Кима Дружинина и Андрея Шальопы - народный патриотический блокбастер о дивизии Панфилова.

Кинофестиваль патриотического кино «Моя Россия - Родиона моя» - ежегодная масштабная акция, которая в этом году посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль традиционно включает в себя премьерные сеансы и ретроспективные кинопоказы в республиканских кинозрелищных учреждениях, а также сопутствующие тематические уроки, лектории и дискуссии.

* Подробное расписание всех фестивальных сеансов и все условия, включая возрастные ограничения, необходимо уточнять на информационных ресурсах площадок проведения.

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