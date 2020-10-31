Житель Коми публиковал интимные фото подростка, чтобы наказать девочку

Уголовное дело направлено прокурору.

Дикая история случилась в Сысольском районе Коми. Молодой человек обиделся на девочку-подростка и раскидал в интернете ее интимные фотографии.

Эти снимки девочка сама передала ему в период увлечения. Но в декабре 2018 года у них произошел разрыв отношений или ссора, пресс-служба Следкома по Коми этого не уточняет. «Возникла неприязнь», официально говоря. И представитель мужского пола выложил эти фото в интернет на всеобщее обозрение.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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