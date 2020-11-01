В Ухте завершили реконструкцию фонтана у Детского парка

Фото: администрация Ухты

В Ухте состоялся пробный запуск фонтана у Детского парка после реконструкции. По-настоящему он заработает только весной. А пока это была техническая проверка.

В субботу, 31 октября, фонтан проверили на работоспособность. В воду была добавлена соль – эта «незамерзайка» нужна была для, чтобы конструкция не повредилась во время пробного запуска. Капитальный ремонт фонтана провели впервые за последние 70 лет. Здесь сохранили прежний вид, заменив детали на аналогичные, но из современных материалов.

Всего на реконструкцию Октябрьской площади в Ухте в этом году потратили 29,7 миллиона рублей. Заменили асфальтовое покрытие, уличное освещение, восстановили газоны, поставили скамейки и урны, заменили все коммуникации.

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