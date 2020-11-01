Дом дружбы народов Коми предлагает выиграть смартфон

Дом дружбы народов Коми объявил конкурс видеороликов "Дружба начинается с улыбки" в День народного единства, 4 ноября. Победителю достанется смартфон.

Нужно записать короткий видеоролик (продолжительностью не более 1 минуты) на тему дружбы народов, межнационального мира и согласия. И опубликовать его 4 ноября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #Дружбанародов11.

Трех победителей определят 6 ноября. Им вручат ценные призы, среди которых смартфон.

Полные правила конкурса читайте здесь: Положение Дружба начинается с улыбки.pdf.

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