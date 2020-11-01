В Ухте на шахте идут поиски двух человек: горит нефтешахта

Спасатели устанавливают местонахождение двух человек в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 НШУ "Яреганефть" в Ухте, сообщает ГУ МЧС Коми.

Напомним, сегодня в 20.03 произошло возгорание. В шахте находились 82 человека, был организован их подъем на поверхность. Выведены практически все. На месте работают экстренные оперативные службы. Горноспасательные подразделения работают по установлению и ликвидации причины аварийной ситуации и местонахождению двух человек.

Пресс-служба "Лукойл-Коми" сообщает об инциденте, связанном с задымлением в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 предприятия «Яреганефть». На момент начала задымления в ней находились 82 работника «Яреганефти» и подрядных организаций. Ведется подъем людей на поверхность, эвакуированы практически все.

На месте работают сотрудники профессиональных спасательных формирований, которым оказывается вся необходимая помощь со стороны оперативных служб ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Причины произошедшего выясняются.

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