В Коми под Ухтой горит нефтешахта

Более 80 горняков эвакуируют из нефтяной шахты № 3 предприятия «Яреганефть» в Коми из-за пожара, сообщили в региональном главке МЧС России.

В 20:03 1 ноября от дежурного печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть». В забое находилось 82 горняков, в настоящее время их выводят на поверхность.

Пресс-служба "Лукойл-Коми" сообщает об инциденте, связанном с задымлением в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 предприятия «Яреганефть».

На момент начала задымления в ней находились 82 работника «Яреганефти» и подрядных организаций. Ведется подъем людей на поверхность, эвакуированы практически все.

На месте работают сотрудники профессиональных спасательных формирований, которым оказывается вся необходимая помощь со стороны оперативных служб ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Причины произошедшего выясняются.

Следком по Республике Коми по факту задымления в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» организовал доследственную проверку.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные оперативные службы, проводится спасательная операция. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Ход проверки находится на контроле в следственном управлении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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