Следком по Коми начал проверку по факту пожара на нефтешахте «Яреганефть»

Следком по Республике Коми по факту задымления в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» организовал доследственную проверку.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные оперативные службы, проводится спасательная операция. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Ход проверки находится на контроле в следственном управлении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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