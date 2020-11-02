Глава Коми выехал на предприятие «Яреганефть», где произошло ЧП в нефтешахте

Сообщение о задымлении поступило 1 ноября. Фото: ourreg.ru

В Ухте продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента, связанного с возгоранием в одном из строящихся уклонных блоков нефтешахты №3 НШПП «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Глава Республики Коми выехал на место для координации принимаемых оперативных мер.

Напомним, что 1 ноября в 20:03 вечера в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке №3. На момент инцидента в шахте находились 82 человека.

На поверхность выведены 80 человек. 80 человек эвакуированы. Продолжаются поиски двух человек.

Работы по ликвидации последствий возгорания продолжаются. На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Коми. На тушении подземного пожара работают пять отделений ярегского взвода ВГСЧ и ВГК шахты. Дополнительно в Ярегу направлены 22 человека воркутинского ВГСО.

Всего в тушении пожара и ликвидации последствий аварии принимают участие 96 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 86 человек и 12 единиц техники. Задействована шахтная система пожаротушения, проложены дополнительные магистральные линии подачи воды к месту пожара.

Следком по Республике Коми по факту задымления в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» организовал доследственную проверку.

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