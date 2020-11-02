В Ухте завели уголовное дело по факту пожара в нефтешахте

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ухте возбуждено уголовное дело по факту возгорания в нефтешахте предприятия «Яреганефть». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 1 ноября. При производстве буровых работ в нефтешахте №3 загорелись элементы сооружений шахты. По данным СК, инцидент произошел вследствие нарушения требований промышленной безопасности. К настоящему времени остается неизвестной судьба двух горнорабочих подрядной организации. Их местонахождение пока устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Когда завершится спасательная операция и тушение пожара, следователи осмотрят место происшествия. В настоящее время проводятся допросы лиц из числа персонала и руководства предприятия. Кроме того, решаются вопросы, связанные с изъятием и изучением имеющей значение для следствия документации, назначением судебных экспертиз. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

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