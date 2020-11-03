Бесхозный скотомогильник с сибирской язвой обустроили в Коми

Фото: пресс-служба УФССП по Коми

В Усть-Куломском районе бесхозяйственный законсервированный скотомогильник был принят в собственность правительством Коми и приведен в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ФССП.

Ведомство окончило исполнительное производство, обязывающее правительство Коми организовать обустройство и содержание скотомогильника в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.

Биотермическая яма в Помоздино, в которую с 1979 по 1996 год производились захоронения павших в том числе от сибирской язвы животных, была бесхозной. Однако она не соответствовала требованиям и создавала угрозу для жизни и здоровья людей, а также животных.

Должник добился в суде отсрочки исполнения решения на несколько месяцев, а затем направил судебному приставу подробный отчет: право государственной собственности на скотомогильник зарегистрировано, по периметру установлен сплошной двухметровый забор с воротами, изнутри выкопана траншея, через выкопанный ров установлен перекидной мост и так далее. Соответствие объекта требованиям «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» подтверждено тремя ветеринарными врачами.

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