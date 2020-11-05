Муж Виктории Лопыревой стал первым вице-премьером Коми

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Глава Коми Владимир Уйба представил членов правительства республики на внеочередном заседании Госсвета. Руководитель региона решил возложить на себя обязанности премьер-министра, а вот первым заместителем стал Игорь Булатов. Его кандидатуру на этот пост поддержали большинство депутатов. Ранее «КП-Коми» сообщало о том, что должность главы кабинета министров должен был занять как раз таки Булатов, однако его кандидатуру многие называли спорной.

По словам Уйбы, перед обновленным правительством сейчас стоят важные задачи, решать их придется в условиях дефицита бюджета. Однако, как признался глава региона, он надеется на профессионализм и опыт новых назначенцев.

Также стали известны имена вице-премьеров, чье назначение не требует согласования с депутатами. Так, вопросы предпринимательства и инвестиций будет курировать Ирина Бахтина, внутренней политикой будет заниматься Дмитрий Самоваров, Галина Габушева стала заместителем председателя правительства Коми, за Галиной Рубцовой остается финансовый блок, а социальный – за Ларисой Карачевой.

Уйба озвучил также и список руководителей ведомств.

Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми стал Игорь Кузьмичев. Виталий Савилов возглавил Министерство физической культуры и спорта, и.о. главы Минздрава РК назначена Наталья Якимова, министром культуры, туризма и архивного дела стал Сергей Емельянов, Алексей Осташов занял пост исполняющего обязанности министра юстиции.

Роман Полшведкин – исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

Александр Сажин – исполняющий обязанности председателя Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений;

Александр Бурцев –председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

Ольга Бабина – исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;

Марина Андреева – исполняющий обязанности начальника Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия.

На должность руководителя администрации главы Коми назначен Игорь Божков.

По остальным должностям идет процесс согласования.

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