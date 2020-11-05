Парень из Коми украл миллион, чтобы проиграть на ставках

Фото: pixabay.com

Молодой житель Усинска признался в краже миллиона рублей у своего работодателя. По его словам, он это сделал, чтобы выиграть на ставках.

Однако и в этом 19-летний парень прогорел. Но обо всем по порядку: молодой человек работал руководителем в одном из офисов крупного оператора связи. У него были долги, и сотрудник решил расплатиться за них «легкими деньгами»: похитить средства работодателя и сделать ставки.

В марте этого года фигурант уголовного дела перевел себе на счет 1 млн рублей, однако его ставки не сыграли. Вскоре отсутствие крупной суммы заметил работодатель, который и заявил на сотрудника в полицию.

Хоть и парень украденную сумму не возместил, но вину признал. Взыскание наложил уже суд, который приговорил молодого человека к условному лишению свободы на 2,5 года с 4-летним испытательным сроком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Риэлтор из Ухты обманом выманила у клиентов 42,7 миллиона И проиграла их в казино (подробности)