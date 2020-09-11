Риэлтор из Ухты обманом выманила у клиентов 42,7 миллиона

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В Ухтинский городской суд отправлено дело о крупном мошенничестве. От действий местного риелтора пострадали 23 человека.

По версии следствия, женщина под предлогом приобретения недвижимости брала у знакомых и клиентов в заем деньги. За два года, 2017-2019, она сумела таким образом присвоить 42,7 миллиона рублей.

Основную часть полученных от граждан средства она спускала в онлайн-казино, так как имела зависимость от азартных игр.

Вину в инкриминируемых деяниях женщина признала в полном объеме. Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает прокуратура Коми.

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