В программу капремонта в Коми в этом году попали 248 домов

Работы по капремонту ведут круглый год.

В этом году в программу капитального ремонта в Коми вошли 248 многоквартирных домов, в 152 из них работы уже завершены. В целом за год на эти цели будет направлено 1,2 миллиарда рублей.

Самый популярный вид работ на протяжении всех лет реализации программы капремонта в Коми – обновление кровли. В текущем году выполнен ремонт 51 крыши в Ухте, Сыктывкаре, Воркуте, Печоре, Сосногорске, Инте, Вуктыле, а также Усть-Вымском, Удорском, Усть-Цилемском, Усть-Куломском, Сыктывдинском, Сысольском, Койгородском и Прилузском районах.

Еще в 27 домах отремонтированы инженерные коммуникации. 158 единиц нового лифтового оборудования появилось в 60 домах Сыктывкара, Ухты, Инты, Печоры, Воркуты, Усинска, Сосногорска и Вуктыла.

В 10 домах в Сыктывкаре, Воркуте, Усинске, а также Корткеросском и Княжпогостском районах обновлен фасад, а в 4 - фундамент.

Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми напоминает, жители Коми могут получить финансовую поддержку за счет средств Фонда ЖКХ на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. Вся информация по этому вопросу размещена на официальном сайте Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в разделе «Направления деятельности/Энергоэффективный капремонт».

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