Ухтинский суд вынес приговор двум девушкам: закладчице и «мини-складу»

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Две закладчицы, девушки 20 и 19 лет, попались в руки правоохранительных органов при попытке во второй раз достать из тайника четверть килограмма наркотика, сообщает прокуратура Коми.

В марте 2019 года девушки вступили в преступное сообщество, занимавшееся распространением наркотических средств на территории Коми. В соответствии с распределением ролей они исполняли функции «закладчика» в Сыктывкаре. В июне 2019 года они переехали в Ухту, где одна из них выполняла функции «мини-склада», а вторая – «закладчика».

В конце июня 2019 года девушки пытались найти оптовую партию наркотика в районе коттеджного посёлка «Земляничная поляна» Ухты массой более 250 г, которая ранее была изъята сотрудниками правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Спустя несколько дней при попытке найти аналогичный «клад» в районе 312-го километра автодороги «Сыктывкар-Ухта», они были задержаны сотрудниками полиции.

Вину в инкриминируемых деяниях молодые наркокурьеры признали в полном объеме. Ухтинский городской суд назначил одной из них наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, второй – в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, которое они должны отбывать в исправительной колонии общего режима.

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