В 2021 году в Сыктывкаре благоустроят около 10 дворов

В 2021 году в Сыктывкаре планируют благоустроить около 10 дворовых территорий. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь

По его словам, точное количество дворов определяет комиссия. Так, в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 11 дворов, а годом ранее их было 24.

– Во многом вопрос зависит от объема работ и площади двора, – цитирует руководителя управления «Комиинформ».

Гонтарь отметил, что из более 40 заявок от сыктывкарцев планируют реализовать чуть больше 10, в зависимости от финансовых возможностей. Благоустройство дворов подразумевает два варианта. В минимальный перечень входят работы по освещению, установке скамеек и урн. Дополнительно можно установить детские площадки или парковки, однако в этом случае требуется финансовое участие собственников дома, которые должны оплатить 20% стоимости работ.

Дозвонившаяся на прямую линию жительница Дырноса, живущая в аварийном доме, подняла вопрос благоустройства дворовых территорий в районе. Начальник управления ЖКХ отметил, что часть многоквартирных домов в Дырносе находится в аварийном состоянии. По словам чиновника, они будут расселены до 2027 года, поэтому он выразил сомнение, что участие в федеральных программах имеет перспективу.

– Процесс переселения жителей ветхих домов неизбежен, и его лучше поторопить. Однако, какие-то проекты можно реализовывать в рамках «Народного бюджета», – сказал Гонтарь.

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