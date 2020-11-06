Жительница Печоры прокутила деньги и обвинила в их краже знакомого

Фото: архив КП

В Печоре в отношении заявительницы возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос, сообщает МВД по Коми.

В полицию Печоры обратилась жительница 1989 года рождения. Она заявила, что ее знакомый, с которым она вместе распивала спиртное, похитил у нее 6 000 рублей.

В ходе дальнейшего разбирательства была восстановлена картина произошедшего. Женщина предложила одному из своих знакомых провести вечер совместно, после чего они поехали в банк, где она сняла со счета 6000 рублей.

Вместе они съездили в гости к нескольким знакомым, при этом женщина оплачивала спиртное, закуску и поездки на такси.

Позднее, испугавшись конфликта со своим сожителем за то, что растратила большую сумму, женщина решила представить все так, будто деньги у нее похитил знакомый.

Сотрудники ОМВД России по городу Печоре вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту кражи. В отношении самой же заявительницы было возбуждено уголовное дело по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о преступлении). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.

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