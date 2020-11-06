В Ухте трех человек будут судить за взрыв на НПЗ

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Трех сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» будут судить за взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, фигурантами дела стали начальник участка приема хранения нефти и приготовления товарной продукции, начальник и заместитель начальника цеха ООО «ЛУКОЙЛ-УНП». В конце декабря 2019 года – начале января 2020 года, используя не введенную в эксплуатацию емкость, они допустили в ней нагрев поступившей на участок присадки до температуры вскипания и распада. В прокуратуре подчеркнули, что это является недопустимым.

В итоге 9 января произошел взрыв, в результате которого пострадал оператор. Ему был причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, уничтожено и повреждено имущество предприятия на общую сумму 55 миллионов рублей, а также имущество другой организации на сумму 668 тысяч рублей. В связи с аварийной ситуацией была произведена эвакуация близлежащих к заводу предприятий, а также ТРЦ «Ярмарка».

Уголовное дело направлено в Ухтинский городской суд Республики Коми суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

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