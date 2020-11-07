Конституционный суд Коми: запрет массовых мероприятий законен

С подробностями юридических обоснований можно ознакомиться в постановлении Конституционного суда. Если вас, конечно, искренне интересуют массовые мероприятия в условиях растущих цифр заболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ряд депутатов Коми пытались в Конституционном суде республики оспорить некоторые положения указа главы республики о режиме повышенной готовности. В частности, речь шла о пункте про ограничения массовых мероприятий.

В Конституционный суд Коми обратились депутаты Госсовета республики Олег Михайлов, Екатерина Дьячкова и Илья Богданов. Оставим на совести народных избранников выбранные ими приоритеты. Но они вложили немало труда в юридическое обоснование, упирая на противоречие пункта 11 положениям Конституции республики в части ограничений, умаляющих или иным образом нарушающих права и свободы человека и гражданина.

Суд ответил не менее весомыми аргументами. Итог: 5 ноября Конституционный суд признал законным пункт 11 указа главы Коми, запрещающий проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий. Потому что здоровье граждан важнее. И право принимать такое решение у главы региона есть.

С подробностями юридических обоснований можно ознакомиться в постановлении Конституционного суда. Если вас, конечно, искренне интересуют массовые мероприятия в условиях растущих цифр заболевших.

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