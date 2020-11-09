Переболевшие ковидом таксисты будут возить пациентов в больницу Сыктывкара

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В Сыктывкаре на базе одной из поликлинических учреждений откроется амбулаторный ковидный центр. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Предполагается, что это облегчит жизнь врачам, так как пациенты будут приезжать за лечением сами. Способ перевозки власти республики выбрали необычный – такси вместо машин «скорой помощи».

«Мы создадим пул таксистов, которые переболели ковидом, чтобы они выступили как «скорая помощь». Если поступит вызов с адреса, когда не требуется стационар, мобильное такси привозило бы пациента в такой центр. Это снимет лишнюю нагрузку с врача и повысит эффективность медика», - рассказал о новвоведениях Уйба.

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