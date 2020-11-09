В Воркуте завершилась реставрация памятника Чернову

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В Воркуте реставрировали памятник первооткрывателю Печорского угольного бассейна Александру Чернову. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Памятник работы скульптора Игоря Пылаева был установлен почти 40 лет назад, и реставрацию провели впервые. Идея восстановления первоначального облика монумента принадлежит членам Коми республиканского отделения Русского географического общества, которое поддержала дочь автора – Валентина Пылаева. Полученным результатом она осталась довольна. С новым декоративным покрытием на резиновой основе с добавлением кварца памятник приобрел благородный цвет, который имел изначально.

– Для завершения общей картины было бы не лишним благоустроить прилегающую территорию – заменить бордюрный камень, провести озеленение. Эти пожелания я уже озвучила руководству города, надеюсь, ко мне прислушаются, тем более что в последние годы в Воркуте активно занимаются восстановлением памятников и архитектурного наследия советской эпохи, – отметила Пылаева.

На ее счету уже около восьми отреставрированных памятников, два из них – работы отца. Первый – «Геолог», установленный некогда в Воркуте, но затем перевезенный в Сыктывкар, восстанавливала еще при жизни автора под его чутким контролем. Следующим объектом ее работы должен стать еще один воркутинский памятник - первооткрывателям Печорского Угольного Бассейна.