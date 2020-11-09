Пропавшего в Сысольском районе рыбака нашли мертвым

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Сысольском районе нашли мертвым рыбака 1959 года рождения, который пропал в субботу, 7 ноября. Об этом сообщает «Комиинформ».

Житель села Гагшор пошел на рыбалку на реку Сысола и не вернулся. Местные рыбаки, которые рыбачили примерно в том же районе, поздно вечером, когда уже стемнело, увидели, что по реке плывет пустая лодка, в которой лежит один сапог. Следом за лодкой плыл второй.

Мужчины взяли фонарики и попытались обследовать реку, однако в 10 вечера это было проблематично. На следующий день на место выехали спасатели. Они обнаружили пропавшего погибшим. Мужчина был в красной куртке, и его тело зацепилось за корягу.

Рыбак мог стать жертвой несчастного случая, так как страдал заболеванием, которое сопровождается приступами.

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