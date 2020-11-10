В ноябре в Коми снизилась заболеваемость ОРВИ

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За прошедшую неделю (2-8 ноября) за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 10586 человек, среди заболевших – 36,5% составляют дети до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

Напомним, за неделю с 26 октября по 1 ноября цифры были значительно выше: обратилось 11 636 человек, из них дети - 40,6% .

По данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, в регионе вирусы гриппа не определяются, циркулируют риновирусы.

Продолжается прививочная кампания. Но без особого успеха. На 6 ноября привито 356603 человек, в том числе детей – 113340, что составляет 43,5% от населения региона. Основная доля прививок осуществляется вакциной против гриппа, приобретенной за счет средств федерального бюджета.

Напомним, на 30 октября было привито 356111 человек, в том числе детей – 113340, что составляет 43,4% от населения региона.

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