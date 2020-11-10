Администрацию Сыктывкара оштрафовали за неустановленные ограждения

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Администрацию Сыктывкара привлекли к административной ответственности за нарушения содержания дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.
В материалах говорится, что администрация не установила ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа на надземных пешеходных переходах и вдоль образовательных учреждений.
Сыктывкарский городской суд Республики Коми признал администрацию виновной. За это ее оштрафовали 100 тысяч рублей. Постановление суда в юридическую силу не вступило.
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