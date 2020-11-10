Жителям Коми рассказали, ждать ли катастрофы из-за аномального потепления

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В Коми наблюдается аномально теплая погода, что для ноября, что для республики несвойственно. На деревьях распустились почки и зацвела верба. Столбик термометра в некоторых районах не опускается ниже одного градуса тепла. Жители Коми начали волноваться: «Стоит ли им ждать экологической катастрофы из-за изменения климата?».

По словам ведущего научного сотрудника отдела флоры и растительности Севера Института биологии КНЦ УрО РАН Елены Патовы, беспокоиться не стоит. С приходом морозов, конечно, почки замерзнут, возможно, даже это отразится не лучшим образом на урожайности, однако массовой гибели растительности не прогнозируется.

«Конечно, когда придут морозы, то почки замерзнут. Растения от этого не погибнут, но у плодоносящих видов в грядущем сезоне может снизиться урожайность», - спрогнозировала собеседница «Комиинформ»

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