Интинца будут судить за то, что он шпионил за своей бывшей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Инте 31-летнего местного жителя обвиняют в незаконном сборе сведений о частной жизни своей бывшей сожительницы, составляющих ее личную и семейную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, на почве ревности мужчина установил в квартире сожительницы радиоэлектронное устройство, замаскированное под адаптер для зарядки сотовых телефонов, предназначенное для негласного получения акустической информации. Таким образом злоумышленник решил следить за личной жизнью женщиной.

Позднее они расстались, однако мужчина продолжал прослушивать разговоры бывшей с другими людьми, собирая информацию, составляющую ее личную и семейную тайну. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования фигурант признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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