Врачей Коми призвали жаловаться на проблемы напрямую в Минздрав РФ

Минздрав России для дополнительного сбора информации о ситуации в регионах с оказанием медицинской помощи в период пандемии запустил на портале Госуслуг новый сервис для медицинских работников, сообщает ведомство.

Заполнив специальную форму на сайте Госуслуг, медики смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам, а также замечания по отсутствию или дефициту лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности коек, порядку организации вакцинации медперсонала, проблемам с оказанием плановой помощи, работе службы скорой медицинской помощи и т. д.

Собранная информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения проблемных вопросов. Все обращения также будут поступать в Минздрав России для оперативного мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях.

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