На фоне пандемии в Коми стали реже болеть другими опасными инфекциями

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За январь - октябрь 2020 года в Республике Коми зарегистрировано 275 030 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Уровень заболеваемости ниже среднемноголетних значений на 8,3%, сообщает Роспотребнадзор РК. За 10 месяцев текущего года зарегистрировано снижение заболеваемости сальмонеллёзами – в 2,2 раза, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии – на 32,8%, энтеровирусной инфекцией – в 11,3 раза, хроническими вирусными гепатитами – в 2,2 раза, в том числе хроническим вирусным гепатитом В – на 43,1%, хроническим вирусным гепатитом С – в 2,4 раза, коклюшем – на 46,6%, скарлатиной – на 45,4%, ветряной оспой – в 2,1 раза, инфекционным мононуклеозом – на 37,6%, гриппом и ОРВИ – на 1,1%, гонококковой инфекцией – на 17,1%, чесоткой – на 17,9%. Поражённость педикулезом снизилась в 2,1 раза. В январе - октябре 2020 года на 9,8% снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 24,0 против 26,6 за аналогичный период 2019г. На 9,2% снизилась заболеваемость туберкулезом органов дыхания, показатели составили соответственно 23,4 и 25,8 на 100 тыс. населения. На 19,5% снизилось число больных бациллярными формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания. Вместе с тем, зарегистрирован рост заболеваемости ОКИ установленной этиологии – на 4,1%, из них ОКИ, вызванными вирусами – на 13%, из них ротавирусные ОКИ – на 34%; ВИЧ-инфекцией – на 19,2%, пневмонией внебольничной – в 2,8 раза.

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