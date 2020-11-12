Ухтинка стала жертвой афериста с сайта знакомств

Фото: cottonbro

Жительница Ухты стала жертвой мошенника, с которым познакомилась на сайте знакомств. Женщина попалась на классическую схему с просьбой выручить в тяжелой ситуации.

По данным МВД, на анкету потерпевшей отозвался миловидный мужчина, представился он именем Александр. Пара общалась на протяжении какого-то времени, и «Александр 47» (именно под этим ником действовал мошенник) предложил встретиться. Однако была проблема: сейчас у него финансовые трудности и он не может купить билет.

«Он сообщил, что сейчас не располагает необходимой суммой на билеты и попросил ухтинку выручить его. Александр пообещал позднее вернуть ей расходы. Ничего не подозревавшая женщина перечислила ему 35 000 рублей, однако друг так к ней и не приехал, а после перестал выходить на связь, удалив анкету с сайта знакомств», - рассказали в МВД.

Женщина поняла, что стала жертвой обыкновенного мошенника и обратилась в полицию с заявлением. По данному факту начато разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми девять человек перевели мошенникам полтора миллиона

Одна из потерпевших лишилась 600 тысяч, а другая – 553 (подробности)