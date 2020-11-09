В Коми девять человек перевели мошенникам полтора миллиона

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В течение суток девять жителей Коми перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Жительнице Удорского района 1983 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудников одного из крупных банков. Мужчина заявил, что с ее счета неизвестные пытаются списать крупную сумму. Для того, чтобы этого не произошло, собеседник посоветовал перевести деньги на безопасные абонентские номера. В итоге она лишилась 553 тысяч рублей. Эти телефоны, зарегистрированные в Санкт-Петербурге и Свердловской области, уже фигурируют во многих уголовных делах по фактам мошенничеств в отношении жителей Коми. В тот же день еще одна удорчанка 1950 года рождения точно также лишилась 150 тыяч рублей.

Кроме того, жительница Усинска, 1964 года рождения, доверившись виртуальной незнакомке, назвавшейся «главным менеджером по финансам банка», передала аферистам все реквизиты своей карты, потеряв сразу более 600 тысяч рублей. Часть этих денег были заемными.

Жительница Усть-Цилемского района 1960 года рождения лишилась 7 тысяч рублей, у ухтинца 1985 года рождения украли более 57 000 рублей, а у сыктывкарца 1954 года рождения – почти 50 тысяч. Другая жительница столицы Коми, поспешно продиктовав реквизиты карты, «подарила» телефонным аферистам более 70 000 рублей. Еще одну сыктывкарку им удалось обмануть, поспросив установить опасную программу удаленного доступа. С ее карты «исчезли» 3 650 рублей. Точно такая же реализованная злоумышленниками комбинация лишила жителя Сыктывдинского района 26 500 рублей. Возбуждены уголовные дела.

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