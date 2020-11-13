Житель Сыктывкара зверски избил женщину и бросил ее умирать в ванной

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Сыктывкарец приговорен к 11 годам лишения свободы за жестокое убийство своей знакомой, сообщили в Прокуратуре республики.

Все произошло еще в мае прошлого года. Мужчина из-за личных обид убил свою знакомую в ванной общежития. Он нанес ей 4 удара ножом в живот, а затем избил тупым предметом. Женщина осталась истекать кровью на полу, а прибывшие на место медики не успели ее спасти.

Тогда следствие доказало, что 61-летний житель Сыктывкара виновен в убийстве и суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Однако приговор не устроил осужденного и его защитника.

«Они заявили, что предъявленные присяжным заседателям доказательства получены с нарушением уголовно-процессуального закона, а назначенное наказание является чрезмерно суровым и несправедливым. Проверив доводы жалоб, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для их удовлетворения. Приговор оставлен без изменения», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

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